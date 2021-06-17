O aşı yüzde 47 etkinlik oranı ile başarısız oldu

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac NV COVID-19 aşısının yapılan denemelerde yüzde 47 etkili olduğunu açıkladı.

CVnCoV isimli aşının hayal kırıklığı yaratan etkinlik oranı Avrupa ve Latin Amerika'da 40,000 katılımcı ile yapılan denemelerde 134 COVID-19 vakası çıkmasına dayanarak elde edildi.

ALICILAR ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTTI

Son derece nadir görülen ancak öldürücü olabilen pıhtılaşma bozukluğu nedeniyle Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşılarına yaş sınırı getirilmesinin ardından CureVac ve aşının Avrupa'daki potansiyel alıcılarının üzerindeki baskılar arttı.

CureVac aşısının aynı zamanda dünya genelinde sürü bağışıklığına ulaşmada daha zengin ulusların gerisinde kalan düşük ve orta gelirli ülkelere de yardım etmesi bekleniyordu.

405 MİLYON DIZ AŞI TESLİMATI ANLAŞMASI YAPILMIŞTI

CureVac'in tek büyük aşı tedariği anlaşmasını AB ile Kasım'da 180 milyonu opsiyonlu 405 milyon doz aşı teslimatı için yaptığı anlaşma oluşturuyor. Almanya, bu anlaşmanın ardından 20 milyon doz ek sipariş için CureVac ile mutabakat anlaşması imzalamıştı.



BORSADA DA DEĞER KAYBETTİ

CureVac'in ABD borsasında işlem gören hisseleri etkinlik verisinin açıklanmasının ardından borsa kapanışı sonrası işlemlerde %50.6 düşerek 46.81 dolarda işlem gördü.