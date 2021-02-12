Obezite'de yeni umut: İlaçla ortalama 15 kilo verdiler

Uluslararası düzenlenen bir çalışmada, yaklaşık 2 bin kişi üzerinde obeziteye karşı yeni önlemler ele alındı.

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanları, iştahı bastıran "semaglutide" adlı bir ilacın kişilerde vücut ağırlığının beşte birine kadar kilo vermeye yardımcı olduğunu açıkladılar.

BBC'nin haberine göre 15 ay süren çalışmada, yaklaşık 2 bin kişiye semaglutide iğnesi yapılırken kişilere beslenme ve spor programları da çıkarıldı.

Gözlemlenen kişilerin ortalama 15 kilo verdikleri belirtilirken ilacın obeziteyle mücadelede yeni bir dönemi başlatacağı ifade edildi.

'İŞTAHI BASTIRIP HORMONU TAKLİT EDİYOR'

İlacın çalışma prensibi, ‘iştahı bastırmak ve yemek yedikten sonra GLP1 hormonunu taklit etmek’ olarak tanımlanırken çalışmada bir gruba semaglutide bir gruba da plasebo iğnesi yapıldı.

Çalışma sonunda gerçek iğne yapılanlar ortalama 15 kilo verirken, plasebo iğnesi yapılanların ise 2,6 kilo verdiği görüldü.

‘BÜTÜN TEDAVİLERİ DEĞİŞTİRECEK’

Gönüllülerin yüzde 32'sinin vücut ağırlıklarının beşte biri kadar kilo verdiği görülürken çalışmanın İngiltere ayağında yer alan araştırmacılardan Londra Üniversitesi öğretim üyesi Pr Rachel Batterham, "Bu, verilen kilo miktarı açısından bütün tedavileri değiştirebilecek bir durum. Yaklaşık 20 yıldır obezite üzerine araştırmalar yapıyorum. Şimdiye kadar estetik cerrahi dışında bu kadar etkili olan bir tedavi görmedim" dedi.