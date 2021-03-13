Op. Dr. Ekrem Keskin’den meme büyütme operasyonu hakkında detaylar

Estetik ve şekilli bir vücuda sahip olmak için tercih edilen göğüs büyütme operasyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor.

Memede görülen gelişimsel bozukluklar kişilerde estetik kaygıya ve özgüven eksikliğine neden olur. Bu duruma medikal estetik alanında yaşanan teknolojik gelişmeler ile başarılı bir şekilde müdahale edilir.

Meme büyütme operasyonu sayesinde rahatsız edici görüntü giderilerek memenin hacimli bir forma kavuşması amaçlanır. İşlemle beraber göğüsler şekilli bir yapıya kavuşur.

Uzman cerrahlar tarafından yapılan meme büyütme ameliyatı ile küçük yapıdaki memelerin boyutları vücudun ölçüsüne uygun dolgunluğa getirilir.

Estetik ve şekilli bir vücuda sahip olmak için tercih edilen meme büyütme operasyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor.

Dolayısı ile birçok bayan yapılan cerrahi işlemler sonucunda hacim olarak büyük ve dolgun göğüslere sahip olur.

Op. Dr. Ekrem Keskin Kimdir?

Op. Dr. Ekrem Keskin 1986 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldı. Aynı tarihte Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) tercihini plastik cerrahi bölümünden yana yaptı.

Sınavda dereceye girip, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünü kazandı.

Uzmanlık eğitimi döneminde eğitim sürecinin bir bölümünde 2016 yılında Cleveland Clinic Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Cleveland,OHIO-ABD’de James Zins, MD ve Raffi Gurunluoglu, MD denetimi altında burun,yüz estetiği ve meme estetiği üzerine eğitim aldı.

5 yıl süren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu.

Op. Dr. Ekrem Keskin, halen Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman doktorluk görevinin ardından Kadıköy’deki özel muayenesinde muayane yapmakta ve ameliyatını Medicana Hastanesi ve Acıbadem Hastanelerinde yapmaya devam etmektedir.

Meme Büyütme Estetiği

Meme estetiği ile hoş görüntüye sahip göğüsler meydana gelir. Kadın fiziği için büyük anlam taşıyan göğüslerin hacimli olması kadının kendisini tamam hissetmesini sağlar.

Aksi takdirde göğüsün küçük olması ve şekilsel olarak kötü bir görüntü yaratması kadının kendisini eksik hissetmesine neden olur. Bu doğrultuda güzel bir vücuda sahip olmak ve giyilen kıyafetlerin şık durmasını sağlamak amacıyla meme büyütme estetiği tercih edilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Her kadın güzel ve alımlı olmak ister. Dolayısıyla çekiciliğin simgesi olan göğüslerde bulunan orantısızlık ve memenin küçük olması halinde devreye meme büyütme ameliyatı giriyor.

Ayrıca doğum sonrası memede görülen hacim kayıplarında, memelerden birinin küçük olması ya da cinsiyet değiştirmek isteyenler de meme büyütme ameliyatı yaptırabilirler.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Yaşanan teknoloji ile beraber meme büyütme operasyonlarında görülen yenilikler yapılan operasyonların başarı oranına arttırmıştır.

Meme büyütme yöntemleri içerisinde yağ enjeksiyonu uygulaması ve silikon protez yöntemler bulunur. Yağ enjeksiyonu yönteminde kişinin kendi vücudunda bulunan yağlar alınarak göğüs bölgesine transfer edilir.

Silikon protezlerin içerisinde tuz ya da akışkan kıvamlı sahip maddeler bulunur. Kullanılacak yöntem doktor ve hastanın seçimiyle uygulanır.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Vücut hatlarına uygun ölçülü göğüslere sahip olmak için meme küçültme ameliyatı uygun görülür.

Ameliyat öncesinde sürecin başarılı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için hastaların ve tercih edilen kliniğin birtakım hususlara dikkat etmesi gerekir. Ameliyattan önce hastalar operasyonu olumsuz etkileyecek ürün ve besinlerden uzak durarak işlemi kolaylaştırırlar.

Aynı şekilde hastanenin, hastanın operasyona uygun olup olmadığı yönünde karara varması için birtakım test ve tetkikler yapması gerekir. Meme küçültme öncesi ultrasonografi çekilmelidir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Ameliyat sonrasında hastanın kaliteli zaman geçirmesi ve bol bol dinlenmesi gerekir. Meme küçültme sonrası sporcu sütyeni kullanılmalı ve göğüsleri her türlü darbeye karşı korumak gerekir.

Göğüs kaslarını zedeleyecek ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Dikişlerin enfeksiyon kapmaması için antibiyotik kullanılmalıdır.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Her cerrahi operasyon gibi meme dikleştirme ameliyatı da klinik ortamda ve genel anestezi altında yapılır. Hastanın ihtiyacı doğrultusunda işlem 2-3 saat sürebilir.

Meme dikleştirme için öncelikle memede görülen sarkma ve fazla deri belirlenir ve kontrollü bir şekilde vücuttan atılır. Sarkan meme dikleştirilerek işlem tamamlanır.

Kadınlığın simgesi olan memeler meme dikleştirme operasyonu ile şekilli bir forma getirilir. Bu durum bayanların özgüvenini artırdığı gibi sosyal ilişkilerini de geliştirir.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Dış görünümüne önem veren bayanlar tarafından tercih edilen meme dikleştirme ameliyatı son dönemlerin popüler uygulamalarından biridir.

Özellikle yaşın ilerlemesi ve çocuk emzirme işlemlerinin ardından göğüslerde görülen sarkmalar bu yöntem sayesinde giderilir. Göğüslerde kaybolan hacim eksikliği meme dikleştirme ile yeniden kazandırır.