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  3. 11 Kasım 2020 22:55

Suriye'de doğan yapışık ikizlerin Türkiye yolculuğu

Suriye'nin Afrin kentinde 14 gün önce dünyaya gelen yapışık ikizler, özel uçakla Ankara'ya getirildi.

Suriye'de doğan yapışık ikizlerin Türkiye yolculuğu
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Afrin'de 4 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gelen siyam ikizi kız bebekler, 4 Kasım'da Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilmişti.

Burada ilk tedavileri yapılan siyam ikizleri, Hatay Havalimanı'ndan kalkan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanından ambulansla alınan bebekler, tedavilerinin sürdürüleceği Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne getirildi.

suriye , türkiye , yapışık ikizler
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