Tarihi geçmiş aşı mı kullanıldı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı aşıların son kullanma tarihiyle ilgili iddiaları yalanlayarak, "Aşıların son kullanma tarihinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir." açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler." mesajını paylaştı

Son dakika haberine göre, son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlara uygulandığına dair iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığı iddialarına yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Covid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır. Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır. Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü’nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler."