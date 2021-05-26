Tıraşsız Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saçlar, dış görünüşü etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesidir. Yeterli yoğunluk ve sıklıkta olmayan saçlar, estetik açıdan hoş olmayan bir görüntüye neden olarak bireylerde çeşitli psikolojik problemlerin oluşmasına neden olabilir.

Genetik faktörler, sağlık açısından uygun olmayan saç bakım ürünlerinin kullanımı, yanlış saç bakımı, yetersiz ve dengesiz beslenme, hormonal değişiklikler, çeşitli hastalıklar ve alınan tedaviler gibi birçok durum saç dökülmesine neden olabilir.

Özellikle erkek bireylerde çok yaygın olarak görülen bu durum, son yıllarda gelişen ve çeşitlenen saç ekimi teknikleri yardımıyla tedavi edilebilir. Gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde en sık uygulanan estetik müdahalelerden bir tanesi olan saç ekimi, uzman kişilerce doğru ve etkili şekilde uygulandığında başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir ve doğal saç görünümü yeniden elde edilebilir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi, doğuştan veya sonradan gelişen saç seyrekliği ve kellik sorununun tedavisinde kullanılan bir tedavi tekniğidir. Genetik faktörlerin haricinde stres, çeşitli hastalıklar ve hormonal dengedeki bozulmalara bağlı olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen saç dökülmesinin tedavisi için saç ekimi uygulamalarından yararlanılabilir.

Saç ekimi yapılacak olan kişide ilk olarak baş bölgesinde greft olarak kullanılabilecek yeterli miktarda sağlıklı saç olup olmadığı araştırılır. Kulakların arasında kalan hizadan itibaren ense kısmında yer alan saçlar, kelliğin görüldüğü bölgelere ekilmek üzere greft olarak tercih edilir.

Başında yeterli miktarda greft bulunmayan, bir diğer deyişle geniş çaplı bir kellik sorunu olan kişilerde ise göğüs, bacaklar, sırt gibi bölgelerden alınan canlı dokular greft olarak kullanılabilir. Farklı yöntemlerle uygulanan saç ekiminde temel olarak sağlıklı dokulardan alınan bu greftler, saç ekimi yapılacak olan alana yerleştirilir ve işlem tamamlanır.

Saç Ekimi Teknikleri Nelerdir?

Saç ekimi, birçok farklı teknikle gerçekleştirilebilse de son yıllarda başarı ve güvenilirlik açısından sağladığı avantajlar nedeniyle en sık FUE ve DHI adı verilen tekniklerle yapılır. Bunlardan ilki olan FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyon), daha ağrısız ve iyileşme süresi daha kısa olan yöntemdir. Dolayısıyla diğer yöntemlere göre daha fazla tercih edilen saç ekim tekniğidir. Bu teknikle gerçekleştirilen saç ekimlerinde ense ya da boyun bölgesinden alınan sağlıklı greftler ekimin yapılacağı bölgeye nakledilir. Böylelikle baş üzerinde saç çıkışı olmayan bölgelerde sağlıklı saç kökleri oluşturularak kellik sorunu ortadan kaldırılabilir. FUE tekniğinin sağladığı avantajlar arasında baş derisinde kesi açılmaması ve bu sayede işlemlerin daha ağrısız bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Aynı zamanda saçın çıkış yönü ve doğal yoğunluğuna göre ekim yapılabilmesi yer alır. Bu sayede ekim sonrasında doğal bir saç görünümü elde elde edilebilir.

Herhangi bir hormonal bozukluk veya uygulama hatası olmadığı sürece ekilen ekilen saçlar kalıcıdır. İkinci teknik olan DHI ise “Direct Hair Implantation” veya Türkçe olarak “Doğrudan Saç Ekimi” anlamına gelen ve kalem tekniği olarak da bilinen saç ekim yöntemidir. Bu yöntemle yapılan saç ekimlerinde ise canlı dokulardan alınan greftler, özel kalemler yardımıyla ekim bölgesine nakledilir. Bu kalemler ile kanal açma ve greftin yerleştirilmesi işlemleri aynı anda yapılabilir. İstenilen yoğunluk ve sıklıkta saç ekimine imkan tanıyan DHI yöntemi, kafa derisine minimum düzeyde hasar verdiğinden kısa sürede iyileşme avantajı sağlar.

Traşsız Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

FUE ve DHI yöntemlerinin her ikisinde de, kulak hizası ile ense arasındaki bölgeden greft alınması halinde bu bölgedeki saçların 1-2 mm’yi aşmayacak şekilde tıraş edilmesi gerekir. Fakat donör bölge ense, göğüs, boyun veya sırt gibi alanlardan biri ise mevcut saçlar kesilmeden traşsız* saç ekimi yapılabilir. DHI ve FUE tekniklerinden herhangi biri ile gerçekleştirilen saç ekimi, uzman kişiler tarafından uygulanması ve en son teknolojiye sahip cihazların kullanımı halinde önemli bir ağrı sorunu olmaksızın başarıyla gerçekleştirilebilir.

Siz de başarılı ve doğal görünen bir saç ekimi yaptırmak istiyorsanız FK Klinik’e başvurarak alanında uzman hekimlerden görüş alabilir, muayene sonrasında hekiminizin önerileri doğrultusunda saç ekimi sürecinizi planlayabilirsiniz.