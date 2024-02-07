Uzmanı anlattı: İmplant tedavisi sonrası yapılması gerekenler

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seçkin Gül, implant yaptıran hastalara, “Ağız ve diş sağlığı bakımlarını aksatmadan yapmalarını, dişlerini güzelce fırçalamalarını ve 6 ayda bir kontrole muhakkak gelmelerini öneriyoruz” diyerek tavsiyede bulundu.

Son yıllarda yaygınlaşan implant tedavisi, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde de uygulanmaya başlandı. Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seçkin Gül, implant tedavisi sürecinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü söyledi. Lokal anestezi altında implant işleminin gerçekleştirildiğini dile getiren Gül, “Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde protez kliniğindeyiz. Hastanemizde yaklaşık 6 aydır implant tedavileri yapılmaktadır. Dental implant, diş eksikliği durumunda kaybedilen dişlerin yerine yapılan vida şeklinde titanyumdan üretilen yapay diş kökleridir. Dental implantlar, yerleştirildikleri çene kemikleriyle bütünleşerek sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir alt yapı oluştururlar. Bunun üzerine diş yaparak hastamızın eksik olan dişlerini yerine koyarız. Tek diş eksikliğinden dişsiz hastalara kadar geniş bir alanda dental implantlar yapılmaktadır. Dental implantların iki aşaması var. Bunun ilk aşaması cerrahi aşamadır. Lokal anestezi altında implantlar çene kemiğine yerleştirilir. 2-3 ay kadar bu implantın çene kemiğiyle birleşmesi beklenir. Çene kemiğiyle bu implantlar kaynaştıktan sonra protez aşamasına geçilir. Hastamızın sonrasında implant destekli protezleri üretilerek, dişleri yerine konulmuş olur” dedi.

İmplant tedavisinden sonra hastanın sigara ve alkol tüketmesiyle başarısız sonuç alınabileceğine dikkat çeken Gül, “Hastaların implant tedavisi bittikten sonra ağız ve diş sağlığına ekstra özen göstermesi gerekiyor. Çünkü implantlar doğal dişlere göre daha hassas yapılardır. Hastalara ağız ve diş sağlığı bakımlarını aksatmadan yapmalarını, dişlerini güzelce fırçalamalarını ve 6 ayda bir kontrole muhakkak gelmelerini öneriyoruz. Bunun yanında çeşitli sistemik hastalıklar ile sigara ve alkol kullanımı implant tedavisini başarısını olumsuz etkiliyor” ifadelerine yer verdi.

Hastanede implant tedavisinden önce uzman ekip tarafından hastanın işlem için uygun olup olmadığı kontrol edilerek tedavi sürecine başlandığını söyleyen Gül, “Hastanemize başvuran hastalar, öncelikle ön değerlendirmeden geçtikten sonra protez ve çene cerrahisi uzmanlarımız tarafından oluşturulan bir ekiple kontrol ediliyor. İmplant tedavisine uygun olan hastaların tedavisi başlanıyor. Uzman ekip tarafından yürütülen süreçte başarılı sonuçlar alıyoruz” diye konuştu.



5 adet implant yaptıran Songül Demir adlı hasta, “Arka dişlerimin iki tarafında da eksiklik vardı. Bu nedenle implant yaptırmayı düşündüm. İmplant işlemim çok güzel geçti. 5 tane implant yaptırdım” dedi.