  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Yeni araştırma: HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor

Yeni araştırma: HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor

Yeni araştırma: HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, HPV aşısı, kadınlarda rahim ağzı kanserini büyük oranda önlediği ortaya çıktı.

Kadınlarda en sık görülen 5 kanser türünden biri de rahim ağzı kanseri. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde her yıl 300 binden fazla kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor.

İngiltere'de The Lancet tıp dergisinde yapılan bir araştırma, hastalığın önlenmesi noktasındaki umudu artırdı. Araştırmaya göre, HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın oranda engelliyor.

Rahim ağzı kanseri vakalarında düşüş

İngiltere'de 2008 yılında başlatılan HPV aşı kampanyasının etkisi mercek altına alındı. Buna göre, 10 ile 13 yaşları arasında aşı olan kız çocuklarda rahim ağzı kanseri vakaları yüzde 87 oranında düştü.

Aşıyı, 16 ile 18 yaşları arasında yaptıran kız çocuklarında ise vakalardaki gerileme yüzde 34 oldu.

Araştırmacılara göre çalışma, HPV aşısının, kanser oluşumunu engellemedeki etkisini gösteren ilk doğrudan kanıt. Ancak çalışmanın 25 yaşına kadar olan kadınları kapsadığı için sonuçlarının da sınırlı olduğuna dikkat çekiliyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, HPV aşısı, kadınlarda rahim ağzı kanserini büyük oranda önlüyor. 25 yaşın altındaki kadınları kapsayan araştırmaya göre aşı, hastalığı yüzde 90'a yakın oranda engelliyor.

Kadınlarda en sık görülen 5 kanser türünden biri de rahim ağzı kanseri. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde her yıl 300 binden fazla kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, hastalığın önlenmesi noktasındaki umudu artırdı. Araştırmaya göre, HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın oranda engelliyor.

Rahim ağzı kanseri vakalarında düşüş

İngiltere'de 2008 yılında başlatılan HPV aşı kampanyasının etkisi mercek altına alındı. Buna göre, 10 ile 13 yaşları arasında aşı olan kız çocuklarda rahim ağzı kanseri vakaları yüzde 87 oranında düştü.

Aşıyı, 16 ile 18 yaşları arasında yaptıran kız çocuklarında ise vakalardaki gerileme yüzde 34 oldu.

Araştırmacılara göre çalışma, HPV aşısının, kanser oluşumunu engellemedeki etkisini gösteren ilk doğrudan kanıt. Ancak çalışmanın 25 yaşına kadar olan kadınları kapsadığı için sonuçlarının da sınırlı olduğuna dikkat çekiliyor.

Türkiye'de ücretsiz olması için kampanya var

Şimdiye kadar tespit edilen 100 çeşit HPV virüs türü var.

Dünya Sağlık Örgütü'nün rahim ağzı kanserini ortadan kaldırma çabaları kapsamında 100 ülkede aşılama programı uygulanmakta.

Türkiye'de de HPV aşısının ücretsiz uygulanması için kampanyalar yürütülüyor.

HPV aşısının Türkiye'de ulusal aşı programına dahil edilmesi TBMM'nin de gündemine taşınmıştı.

Aşının bir dozu Türkiye'de 700 TL civarında.

Böylece üç doz yapılması gereken aşının toplam maliyeti 2 bin lirayı geçiyor.

Etiketler hpv aşı kanser
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lut Gölü de yok oluyor! Son hali içler acısı
İsmail Saymaz canlı yayında ''AK Partililerin buna hakkı var mı'' diyerek sordu
Alice harikalar diyarında gerçek oldu! Tavşan yuvası sandığı delik öyle bir yere çıktı ki...
''Külliye'nin altındaki hastanede yapıldı'' deyip Erdoğan'ın geçirdiği operasyonu açıkladı
İstanbul'un gizemli anıt mezarı... İstanbullular varlığından bile habersiz!
Türkiye'nin ikinci Sümela'sı keşfedildi! İçi ilk kez görüntülendi
İYİ Partili Türkkan'dan vatandaşa küfür!
Van Gölü'nden balıklar gitti, köpekler geldi...
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sevgilisiyle fena yakalandı
Pfizer ölüm riskini yüzde 89 azaltan koronavirüs ilacını duyurdu