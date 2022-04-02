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Amedsporlu futbolculardan Fenerbahçelilere çirkin saldırı!

Amed SF - Fenerbahçe Kadın Futbol Süper Ligi maçında sahada istenmeyen olaylar yaşandı. Amedsporlu futbolcuların Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Amed SF ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi maçında saha karıştı! Ev sahibi takımın oyuncuları, deplasman ekibinin öne geçmesi sonrasında saldırıda bulundu, tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı. Fenerbahçe takımı sahayı polis eşliğinde terk etti.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Amedsporlu futbolcular, Fenerbahçelilere saldırdı

Etiketler fenerbahçe amedspor futbol
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