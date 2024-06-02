Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka deplasmanında 97-90'lık skorla galip gelen Anadolu Efes, seriyi de 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi üçüncü maçında karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, ikinci çeyrekte farkı 11 sayıya kadar çıkarsa da Pınar Karşıyaka geri dönmeyi başardı. Son çeyreğe kadar büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Efes, rakibini mağlup etmeyi başardı.

İlk 2 maçı 103-80 ve 82-68'lik skorlarla kazanan Anadolu Efes, İzmir'deki maçtan da 97-90 galip ayrılarak finale yükseldi.

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet eşleşmesinin galibi olacak. Seride Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü bulunuyor.