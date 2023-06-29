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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni hocası belli oldu

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni hocası belli oldu
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic'in getirildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu. Siyah-beyazlılar, internet sitesinden yaptığı açıklamayla, 2022 yılında EuroCup’ta “Yılın Koçu” seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic'in takımın başına getirildiğini duyurdu. İstanbul ekibinin açıklamasında, "Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne, 2022 yılında EuroCup’ta “Yılın Koçu” seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Dusan Alimpijevic’e üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

İHA

Etiketler beşiktaş Dusan Alimpijevic antrenör
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