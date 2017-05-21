Fenerbahçe Avrupa şampiyonu !

Euroleague finalinde temsilcimiz Fenerabahçe, Olympiakos’u 80-64 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu CSKA Moskova’ya kılpayı kaptıran sarı-lacivertliler, amaçlarına bu sene ulaştı.

Maça daha enerjik başlayan tarafta Fenerbahçe idi. Nikola Kalinic, Jan Vesely ve Bogdan Bogdanovic’in sayılarıyla maça tutunan Obradovic’in takımı, üstünlüğünü erken hissettirdi. Hücumda olduğu kadar savunmada da etkili bir performans ortaya koyan Kanarya, ilk çeyreğe 26-18 önde gitti.

Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda MVP ödülünü Ekpe Udoh aldı.

İKİNCİ ÇEYREKTE KIPIDRADILAR AMA…

Yunan ekibi ikinci çeyrekte hücumda etkinliğini artırsa da sarı-lacivertliler hücumda vitesi düşürmedi. Bogdanovic’in etkin olduğu bu periyotta Yunanlar son saniye basketiyle 8 sayılık farkı 5’e indirdi. Fenerbahçe ilk yarıyı 39-34 önde kapattı.

Üçüncü periyotta ise Fenerbahçe vitesi çok yukarılara çıkardı. İkinci çeyreğin sonunda Bogdanovic’in 3 faul alması nedeniyle yıldızından mahrum oynayan Obradovic’in ekibinde diğer yıldızlar ön plana çıktı.

UDOH DUVAR ÖRDÜ

Ekpe Udoh ve Jan Vesely boyalı alanı çok iyi savundu. Udoh’un müthiş bloklarını aşamayan Olympiakos oyuncuları, dış atışa mahkum kaldılar. Nikola Milutinov pota altından zaman zaman etkili olsa da Fenerbahçe’de bençten gelen Luigi Datome çok iyi katkı verdi. Fener son çeyreğe 60-48 önde gitti.

OBRADOVIC 9 YAPTI!

Çeşitli takımlarda toplam 8 Euroleague zaferi elde eden koç Zeljko Obradovic, bu başarıyı Türkiye’ye de getirdi. Sırp çalıştırıcı kariyerindeki 9’uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti.