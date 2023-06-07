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Fenerbahçe ayrılık haberini doğruladı

Fenerbahçe ayrılık haberini doğruladı
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Fenerbahçe'de kadın voleybol takımında başantrenörlük görevini yürüten Zoran Terzic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadın voleybol takımı başantrenörlüğü görevinde bulunan Zoran Terzic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Zoran Terzic’e Teşekkürlerimizle 2018-19 sezonundan itibaren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Zoran Terzić ile yollarımız ayrılmıştır. Beş sezondur Takımımızı çalıştıran, Sarı Melekler ile birlikte 2022-23 sezonunda kazandığımız Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi Şampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzić’e, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz"

 

Etiketler Fenerbahçe Zoran Terzic fenerbahçe ayrılık
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