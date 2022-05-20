Fenerbahçe Beko yarı finalde
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve adını yarı finale yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, yarı finalde Darüşşafaka ile karşılaşacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ziya Özorhon
Fenerbahçe: De Colo 9, Henry 9, Tarık Biberovic 13, Booker 7, Vesely 16, Melih Mahmutoğlu 10, Guduric 11, İsmet Akpınar 5, Metecan Birsen 11, Ahmet Düverioğlu 2
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
Bursaspor: Onuralp Bitim 20, Needham 12, Andrews 8, Dudzinski 10, Hayes 9, Metin Türen 7, Holland 15, Ömer Utku Al
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 21-24 (Bursaspor lehine)
Devre: 50-46 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 70-61 (Fenerbahçe lehine)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol