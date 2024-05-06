Fenerbahçe'ye Monaco ertelemesi

Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bugün oynanması planlanan müsabaka, Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Fransa'nın Monaco ekibiyle yapacağı karşılaşma dolayısıyla ileri bir tarihe alındı.

Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.