Galatasaray'a bir darbe daha

Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ne 92-86 mağlup oldu.

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Bahçeşehir'in 92-86 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı takım ligde üst üste üçüncü toplamda sekizinci mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Galatasaray Ekmas Halilovic ve Sadık Emir Kabaca ile etkili olurken, Bahçeşehir Koleji Bouteille ve Cavanaugh ile karşılık verdi. Konuk takım, ilk periyodu 25-21 üstün geçti.

İkinci periyotta boyalı alanda bulduğu sayılarla skoru lehine çeviren Galatasaray Ekmas, son bölümde Göksenin Köksal ve Prepelic ile üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle soyuna odasına 53-43 önde gitti.

Maçın üçüncü periyodunda Bahçeşehir Koleji Cavanaugh'un skorer performansıyla farkı eritirken, Galatasaray Ekmas son periyoda da 73-70 üstün girdi.

Yakaladığı ritmi son periyoda da taşıyan Bahçeşehir Koleji, savunmada zayıf kalan Galatasaray Ekmas karşısında hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla 35. dakikada 82-76 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım pota altında McCormack ile bulduğu sayılarla skoru dengeleme çalışırken, hem savunma hem de hücumdaki etkili mücadelesini sürdüren Bahçeşehir Koleji, maçtan 92-86 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Galatasaray Ekmas: Walden 2, İsmet Akpınar 8, Radebaugh 6, Halilovic 13, Sadık Emir Kabaca 15, Prepelic 16, McCormack 15, Göksenin Köksal 11

Bahçeşehir Koleji: Scrubb 13, Muhammed Baygül 1, Bouteille 21, Cavanaugh 29, Boutsiele 16, Taylor 8, Berkay Candan, Egemen Güven 2, Kartal Özmızrak, Hadi Özdemir 2, Arca Tülüoğlu

1. Periyot: 21-25

Devre: 53-43

3. Periyot: 73-70