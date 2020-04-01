Brooklyn Nets açıkladı! Kevin Durant ve 4 oyuncu da koronavirüsü yendi

Kevin Durant, "Herkes dikkatli olsun, kendine dikkat etsin ve karantinada kalsın. Bunu da atlatacağız." açıklamasını yapmıştı.

4 OYUNCUDA DAHA TESPİT EDİLMİŞTİ

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı.

Kimlikleri saklı tutulan basketbolculardan birinin belirtileri gösterdiği, 3'ünde ise semptom görülmediği bilgisi verildi. Sağlık ekibinin gözetimindeki 4 oyuncunun da kendisini tecrit altına aldığı belirtilmiştü.

MÜJDELİ HABER GELDİ

New York Post'un haberine göre; Kevin Durant’in de aralarında bulunduğu koronavirüse sahip 4 oyuncu da virüsü yendi.

BROOKLYN'DEN AÇIKLAMA

Brooklyn genel müdürü Sean Marks, "Şimdiye kadar test yaptığımız herkes sağlıklı. Şüphelendiğimiz sonuçlardan da hepsi 14 günlük izolasyon süreçlerini tamamlayıp aramıza katıldı. Fakat hala sosyal mesafeyi korumak istiyoruz. Şu anda takımın geri kalanı ve personeller testlerden geçiyor." dedi.

İZİNLER İPTAL

Brooklyn genel müdürü Sean Marks, "Tüm oyuncuların seyahat planları iptal edildi ve 2 hafta boyunca evlerinde kalacaklar. Uluslararası yolculuk yapan oyuncular da evlerinde. Özellikle onlara dikkat ediyoruz." dedi.