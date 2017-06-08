Warriors, Cavaliers’ı devirdi !

NBA'de final heyecanı 3. karşılaşma ile devam etti. İlk iki maçı evinde kazanan Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda 118-113'lük skorla yendi.

Bu sonuçla Warriors, seriyi 3-0 yaptı ve şampiyonluğa bir adımı kaldı. Warriors ayrıca, bu play-offlarda ki 15 maçı da kazandı.Golden State’de Kevin Durant 31 sayı, 8 ribaund, Klay Thompson 30 sayı, 6 ribaund ve Stephan Curry 26 sayı, 13 ribaund ile mücadele etti. Cavaliers’ta ise Lebron James 39 sayı, 11 ribaund, Kyrie Irving 38 sayı, 6 ribaund ile oynamasında rağmen mağlubiyeti önleyemedi.Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasında oynanacak serinin 4. maçı cumayı cumartesiye bağlayan gece TSİ 04.00'te oynanacak.