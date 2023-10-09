Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu devirdi
Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip Pınar Karşıyaka, 84-79'luk skorla kazandı.
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