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Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu devirdi

Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu devirdi
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip Pınar Karşıyaka, 84-79'luk skorla kazandı.

Etiketler Fenerbahçe pınar karşıyaka fenerbahçe fenerbahçe beko
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