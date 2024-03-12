  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Sahadan tekerlekli sandalyeyle ayrılan Alperen Şengün'den haber var

Sahadan tekerlekli sandalyeyle ayrılan Alperen Şengün'den haber var

Sahadan tekerlekli sandalyeyle ayrılan Alperen Şengün'den haber var
Güncelleme:

NBA'de Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün önceki gece yaşadığı sakatlığın ayrıntıları ortaya çıktı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Alperen Şengün'ün sağ alt bacağında korkulduğu kadar büyük bir sakatlık yaşanmadı ancak ayak bileğinde ciddi bir burkulma ve dizinde kemik zedelenmesi oluştu.

AMELİYAT GEREKMİYOR

Alperen Şengün'ün maç sonrası MR'ının çekildiği ve oyuncunun sakatlığının ameliyat gerektirmediği vurgulandı.

Haberde, Alperen'in 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonda forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Houston Rockets'ın deplasmanda Sacremanto Kings'i 112-104 mağlup ettiği maçın sonlarında Alperen Şengün sakatlık yaşamıştı.

Bitime 39 saniye kala rakibine blok yapmak isterken, yere ters basan milli basketbolcu, acı içinde yerde kalmıştı. Ayak bileği dönen ve dizine de darbe alarak sakatlanan 22 yaşındaki pivot, salonu tekerlekli sandalye ile terk etmişti.

 

Etiketler Alperen Şengün sakatlık sağlık durumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
30 büyükşehirdeki son seçim anketi açıklandı 30 büyükşehirdeki son seçim anketi açıklandı CHP İl Başkanlığı'ndaki ''para sayma'' görüntüleri için soruşturma başlatıldı CHP İl Başkanlığı'ndaki ''para sayma'' görüntüleri için soruşturma başlatıldı Adli para cezalarını katlayan 8'nci Yargı Paketi Resmi Gazete'de Adli para cezalarını katlayan 8'nci Yargı Paketi Resmi Gazete'de Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay Ulusal gazetede Afgan diliyle resmi ilan tepki çekti Ulusal gazetede Afgan diliyle resmi ilan tepki çekti Erdoğan imzaladı, Akbelen Ormanı’nın çevresi maden için kamulaştırıldı Erdoğan imzaladı, Akbelen Ormanı’nın çevresi maden için kamulaştırıldı Rasim Ozan Kütahyalı Kütahyalı’nın hapis cezası düşürüldü Rasim Ozan Kütahyalı Kütahyalı’nın hapis cezası düşürüldü Oscar gecesinde Gupse Özay şaşkınlığı; onu gören Gupse Özay sandı... Oscar gecesinde Gupse Özay şaşkınlığı; onu gören Gupse Özay sandı... Kadınlar Günü'nde öldürülen genç kadının katiline direndiği anlar kamerada Kadınlar Günü'nde öldürülen genç kadının katiline direndiği anlar kamerada