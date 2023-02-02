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Saran Group ve TV+’tan Anadolu Efes’e destek

Saran Group ve TV+’tan Anadolu Efes’e destek
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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, EuroLeague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes’e destek vermek için Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Anadolu Efes – Zalgiris karşılaşmasını birlikte izledi ve büyük heyecana ortak oldu.

İkili, geçtiğimiz Kasım ayında İtalya’da oynanan Olimpia Milano- Fenerbahçe Beko maçını da yerinde izleyerek EuroLeague’deki bir diğer temsilcimize destek vermişti.

Saran Group ve TV+’ın spor içeriği alanında 2017’de başlayan uzun soluklu iş birliği güçlenerek devam ediyor. İki şirket arasında yapılan son anlaşmayla EuroLeague’in yanı sıra dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından LaLiga, Serie A, F1, NBA ve NFL gibi geniş yelpazede spor içeriği S Sport ve S Sport2 ile 2025 yılına kadar TV+ ekranlarında spor tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek.

Etiketler Saran Group ve TV+ Saran Group TV+
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