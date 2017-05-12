Fenerbahçe sahasında kazandı !

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi’ni 71 – 70 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1’e taşıdı.

Final serisinin 4. maçı 14 Mayıs Pazar günü yine Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe’nin bu maçı da kazanması durumunda şampiyonu 5. maç belirleyecek.

Fenerbahçe 71 – 70 Yakın Doğu Üniversitesi

Salon: Metro Eenrji

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Turgut Işık xx, tekin Özübir xx

Fenerbahçe: Derya Bilgiç x 2, Ayşe Cora x 6, Birsel Vardarlı xx 12, Tuğçe Canıtez x 2, Williams xx 7, Lavender xx 12, Gruda xx 14, Quigley xxx 16

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır x 6, Eldebrink x 5, Bahar x 2, Leuchanka x 2, Holingsvorth xxx 20, Mc Bride xxx 20, Vandersloot xxx 15

1. Periyot: 20-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 64-52 (Fenerbahçe lehine)