Panathinaikos Euroleague'den çekildi !

Panathinaikos Basketbol Kulübü ile Turkish Airlines EuroLeague arasında bir süredir devam eden anlaşmazlıklar çıkmaza girdi.

Bir süredir kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos'un üst üste aldığı cezalar ve EuroLeague karşıtı söylemleri gündemi meşgul ediyordu.

Bugün de Giannakopoulos ve diğer Panathinaikos yetkilileri EuroLeague CEO'sunun değişmesi yönünde teklif vermiş ancak bu teklif olumlu bir karşılık bulamamıştı. Bunun üzerine Dimitris Giannakopoulos toplantıyı terk etti.

Görüşmelerin çıkmaza girmesi neticesinde kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos, Panathinaikos'u EuroLeague'den çekme ve FIBA'ya geri dönme kararı aldı. Giannakopoulos, konuyla ilgili kişisel Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

TÜRK TARAFTARLARA HAKARET ETMİŞTİ

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl boyunca men edilmiş, daha sonra ceza 5 aya düşürülmüştü…

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