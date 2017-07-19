Trabzonspor'dan 4 transfer birden !

Bordo-mavili ekibin basın sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı açıklamada, lig öncesi transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.
Beşli, gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, geçen sezon Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan ABD'li Osiris Eldrigde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Deniz Kılıçlı, Türk Telekom'da görev yapan Gökhan Şirin ve Muratbey Uşak'ta oynayan Litvanyalı Sarunas Vasiliauskas'ı kadrolarına dahil ettiklerini kaydetti.
Alpaslan Beşli, transfer görüşmelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, en kısa zamanda yeni isimlerin de aralarına katılacağını aktardı.