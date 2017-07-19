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  4. 19 Temmuz 2017 22:26

Trabzonspor'dan 4 transfer birden !

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, 4 oyuncu transfer etti.

Trabzonspor'dan 4 transfer birden !
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Bordo-mavili ekibin basın sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı açıklamada,  lig öncesi transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.
 
Beşli, gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, geçen sezon Demir  İnşaat Büyükçekmece'de oynayan ABD'li Osiris Eldrigde, İstanbul Büyükşehir  Belediyespor'da forma giyen Deniz Kılıçlı, Türk Telekom'da görev yapan Gökhan  Şirin ve Muratbey Uşak'ta oynayan Litvanyalı Sarunas Vasiliauskas'ı kadrolarına  dahil ettiklerini kaydetti.
 
 Alpaslan Beşli, transfer görüşmelerinin devam ettiğine dikkati  çekerek, en kısa zamanda yeni isimlerin de aralarına katılacağını aktardı.

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