Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş derbiyi 4-3 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 34. dakikada Cisse ve 68. dakikada ve 90+7. dakikalarda penaltıdan Ozan Tufan kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 4. ve 20 dakikalarda Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ile 88. dakikada Fabrice N'Sakala kaydetti.

Kırmızı çıktı

Beşiktaş'ta Larin 50. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş bu sonuçla 16 puanla 4. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 20 puanla 3. sırada kaldı.

Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.

Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

İŞTE DEV DERBİDE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay; Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Ozan Tufan, Perotti; Cisse.

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.