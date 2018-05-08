Bir kazayla hayatı değişti

İstanbul’da akraba ziyaretine giderken geçirdiği trafik kazası sonucu bacakları felç olan Giresunlu Avni Kertmen yıllar süren depresyonun ardından tanıştığı badmintonda şimdilerde ödüllere doymuyor.



Giresun’un Tirebolu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Avni Kertmen 1997 yılında İstanbul’a akraba ziyaretine giderken trafik kazası geçirdi. Bacaklarından yaralanan Kertmen geçirdiği felç sebebi ile bir daha ayağa kalkamadı. Olaydan sonra depresyona giren Kertmen tedavi olmak için Almanya’ya gitti. Burada tedavi olurken basketbol oynamaya başlayan Kertmen daha sonra arkadaşları aracılığıyla badminton sporu ile tanıştı. Uzun bir süre antrenman yapan Kertmen bu alanda ilerledi ve Türkiye adına müsabakalara girmek istedi fakat sesini kimseye duyuramadı. Kertmen bunun üzerine Almanya’da yetkililere ulaşıp Almanya adına müsabakalara girmeye başladı. 4 Dünya, 10 Avrupa, 24 Almanya Şampiyonluğu elde eden Kertmen badminton ile tanışmasını anlattı.



Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştıktan sonra Türkiye Badminton Federasyonu ve Türk Hava Yolları sponsorluğunda Türkiye adına müsabakalara katılmaya başlayan Kertmen en büyük hedefinin uluslararası olimpiyatlar olduğunu belirterek "Türkiye’de geçirdiğim kaza sonrası Almanya’ya gittim. Almanya’da tedavi oldum ve spora başladım. Basketbol ile başlayan serüvenim bir tanıdığımın önerisi ile Badminton ile devam etti. Zamanla ve çalışarak buralara kadar geldim. Çalışınca herşey olur. Şuan ki Cumhurbaşkanımız olmasa belki bu kadar ilerleyemezdim. Bana neden Almanya adına oynadığımı sorduğunda ona telefonlarımın yanıtsız kaldığını ve Türkiye’den destek alamadığımı söyledim. Türk Hava Yolları ve Türkiye Badminton Federasyonu’na verdiği talimat ile bana sahip çıkıldı. Allah hepsinden razı olsun. hedefim uluslararası olimpiyatlar orada bir yerlere gelirsem benim için zirve olacak. Artık badmintonu bırakmanın da vakti yaklaşıyor. Bırakmadan önce büyük bir hatıra olacak" dedi.



