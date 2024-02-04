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Cengiz Ünder'in golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu değerlendirdi

Cengiz Ünder'in golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu değerlendirdi
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Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Antalya galibiyeti ve tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig’in 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler, 42. dakikada Cengiz Ünder, 90+5’te Batshuayi’nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve yeniden birinciliğe yükseldi.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sarı lacivertlilerin performansını yorumladı.

Toroğlu, ‘ofsayt’ tartışması yapılan Cengiz Ünder’in golü için şunu söyledi.

"Bilmiyorum hocam. Şu pozisyon ofsayt ya da değil deme şansın var mı? Ben kararsızım. Tam otomatik sistem olmadığı sürece bana hikaye anlatmayın. Futbol ayakla oynanıyor o yüzden ofsaytın ayağa göre bakılması gerekiyor."

 

Erman Toroğlu ayrıca, "Fenerbahçe maçı 2-0'a getiremeyince sahada bayağı gerildiler. Bu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında böyle gideceğe benziyor. Şu gözüküyor ki bütün takımlar için Antalyaspor zor deplasman" dedi.

Etiketler Erman Toroğlu cengiz ünder maç
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