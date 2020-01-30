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  4. 30 Ocak 2020 14:23

Antalyaspor, Diego Angelo'yu Kayserispor'a kiraladı

Antalyaspor, Diego Angelo'yu 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Futbolcumuz Diego Angelo'nun 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Kayserispor takımında kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşmaya...

Antalyaspor, Diego Angelo'yu Kayserispor'a kiraladı
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Antalyaspor, Diego Angelo’yu 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Kayserispor’a kiraladı.
Antalyaspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Diego Angelo’nun 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Kayserispor takımında kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Diego’ya takımımıza vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.
33 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol, 2 asiste imza attı.

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