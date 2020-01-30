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  4. 30 Ocak 2020 18:31

Antalyaspor İH Konyaspor maçının provasını yaptı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20.

Antalyaspor İH Konyaspor maçının provasını yaptı
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek olan Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kırmızı beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenman öncesi fitness salonunda çalıştı. Yukatel Denizlispor maçında sakatlanan ve elmacık kemiğinden ameliyat olan Adis Jahovic de fitness salonunda çalışmalara başladı. Antalyaspor, sahadaki antrenmanda ise İH Konyaspor maçının taktik provaları üzerinde durdu. Antrenmanı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk de izledi.

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