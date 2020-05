At yarışlarının başlayacağı tarih açıklanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli dün Şanlıurfa Ceylanpınar’da 60 bin dekar alanın sulamaya açılma törenine katılıdı. Pakdemirli bölgenin en önemli iş kollarından birisi olan atçıların da sorularını yanıtladı.

Fanatik'in haberine göre, Dr. Pakdemirli 20 Mart’ta konoravirüs pandemisi nedeniyle ara verilen at yarışlarının ne zaman başlayacağı ile ilgili olarak, “Zorlu bir süreçten geçtik, geçiyoruz. Bir an önce başlamasını beklediğimiz at yarışlarında özellikle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun son onayıyla bayramdan hemen sonra bir tarih vermeyi bekliyoruz” ifadesini kullandı.