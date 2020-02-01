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  4. 01 Şubat 2020 16:09

Chelsea Gray, Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, 27 yaşındaki ABD'li milli oyuncu Chelsea Gray'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Chelsea Gray, Fenerbahçe Öznur Kablo'da
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İSTANBUL, (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, 27 yaşındaki ABD'li milli oyuncu Chelsea Gray'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımız, Amerika Milli Takımının oyun kurucusu Chelsea Gray ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Şu an Amerika Milli Takımı ile kampta olan Chelsea Gray, 20 Şubat 2020 tarihinde takımımıza katılacak ve takımımızın bu sezonun kalanında yarışacağı tüm turnuvalarda kadromuzdaki yerini alacaktır" denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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