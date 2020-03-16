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  4. 16 Mart 2020 03:16

Milliler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakalarında 4'de 4 yaptı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakalarında ringe çıkan 4 milli sporcu da üst tura çıktı.

Milliler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakalarında 4'de 4 yaptı
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İngiltere’nin başkenti Londra’da devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları ikinci gününde ringe çıkan 4 sporcumuz rakiplerini mağlup etti.

Kadınlar 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Finlandiyalı rakibi Elina Orvokki Gustaffson’u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 57 kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı, İspanyol rakibi Jenifer Fernandez Romero’yu mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Erkekler 91 kiloda ringe çıkan Mücahit İlyas, Azeri rakibi Rauf Rahimov’u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Erkekler 63 kiloda ringe çıkan Tuğrulhan Erdemir, Alman rakibi Kastriot Sopa’yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. (İHA)

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İngiltere , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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