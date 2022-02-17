Su Topu Federasyonu'ndan tepki çeken ''mayo'' paylaşımları

Türkiye Sutopu Federasyonu'nun Twitter hesabından paylaştığı erkek ve kadın sporcuların fotoğrafları tepki çekti. Erkek sporcular slip mayo ile poz verirken, kadın sporcular "suyun altına" gizlendi. Ancak tepkilerin ardından federasyondan çok ilginç bir adım geldi.

Türkiye Sutopu Federasyonu, Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak kadın ve erkek takımlarına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla başarı diledi. Kısa süre sonra, paylaşımda yer alan fotoğrafa tepkiler gelmeye başladı.

"Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail'de mücadele edecek Erkek Milli Takımımıza ve Sırbistan'da eleme maçları oynayacak Kadın Milli Takımımıza başarılar dileriz" yazan paylaşımda hem erkek hem de kadın sporcuların fotoğrafları birlikte yer aldı; ancak bir farkla...

Erkek sporcuların vücutlarının gözüktüğü mayolu fotoğrafı tercih eden Federasyon'un, kadın sporcuların suyun altındayken vücutlarının gözükmediği fotoğrafı tercih etmesi tepki çekti.

Binlerce kişinin alıntılayarak tepkilerini gösterdiği tweet, eleştiriler karşısında yoruma kapatıldı.

Twitter'dan gelen tepkiler sonrasında Türkiye Sutopu Federasyonu dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı ve Kadın Milli Su Topu Takımımızın İsviçre ile oynayacağı maçın duyurusunu kadın sporcuların mayolu fotoğraflarıyla paylaştı.