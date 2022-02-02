Tarihte bir ilk olabilir: Tüm dünya bu at yarışını konuşuyor!

İngiltere'de at yarışında ilginç bir olay yaşandı. Ünlü jokey Liam Keniry, geçtiğimiz Temmuz ayında ayağını kırmasına rağmen çok hızlı iyileşerek bu yarışa çıkmaya hak kazandı.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde çok garip bir spor olayı yaşandı. At yarışı koşusunda iki jokey koşuyu neredeyse berabere bitirdi. Sosyal medyada tartışmaya konu olan bu yarış efsaneler arasına şimdiden yerini aldı...

TEMMUZ AYINDA AYAĞINI KIRMIŞTI

İngiltere'nin en ünlü jokeylerinden biri olan Liam Keniry, geçtiğimiz Temmuz ayında ayağını kırmıştı. Bu haberin ardından herkes mesleki kariyerinin bittiğini söylemişti. Fakat Keniry'nin azimli çalışmasının ardından hızlı bir iyileşme süreciyle bu koşuya yetişti.

HAKEMLER KAZANANI BELİRLEDİ

Koşu neredeyse başa baş bir şekilde sona erdi. Sosyal medyada gündem olan bu yarış dünya gündemine oturdu. Maçın hakemleri Liam Keniry'nin kazandığını açıkladı fakat birçok insan videoyu izleyerek koşunun berabere bittiği savundu.