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  4. 03 Mart 2020 23:50

VakıfBank Rusya'dan avantajla dönüyor

2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımını 3-0 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.

VakıfBank Rusya'dan avantajla dönüyor
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VakıfBank’ta Isabelle Haak 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ona Rasic ve Bartsch-Hackley 9, Gabi, Ognjenovic ve Zehra 7’şer sayıyla eşlik etti.

CEV tarafından mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) ise VakıfBank’ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi.

Salon: Sports Palace
Hakemler: Simone Santi, Ari Jokelainen
Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L) (Krotkova, Lyubushkina)
VakıfBank: Ognjenovic, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic, Gizem (L)
Setler: 13-25, 17-25, 17-25
Süre: 65 dakika

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Rusya , vakıfbank , dinamo moskova , 2020 CEV Şampiyonlar Ligi
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