Efsane sponsor Beşiktaş'la devam dedi! 5 Milyon Euro'luk dev imza

Beşiktaş, Koç Holding şirketi olan Beko markası sponsorluğu için 5 milyon Euro + KDV'lik bir anlaşma ile devam kararı alındığını açıkladı.

Beşiktaş Kongre Üyesi Rahmi Koç’un desteğiyle başlayan Beşiktaş-BEKO birlikteliği bu anlaşmayla birlikte devam etmiş oldu. Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: “Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın forma sırt sponsorluğu için Arçelik Pazarlama A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sırt Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 92.682.300 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.”