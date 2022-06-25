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  3. Efsane sponsor Beşiktaş'la devam dedi! 5 Milyon Euro'luk dev imza

Efsane sponsor Beşiktaş'la devam dedi! 5 Milyon Euro'luk dev imza

Efsane sponsor Beşiktaş'la devam dedi! 5 Milyon Euro'luk dev imza

Beşiktaş, Koç Holding şirketi olan Beko markası sponsorluğu için 5 milyon Euro + KDV'lik bir anlaşma ile devam kararı alındığını açıkladı.

Beşiktaş Kongre Üyesi Rahmi Koç’un desteğiyle başlayan Beşiktaş-BEKO birlikteliği bu anlaşmayla birlikte devam etmiş oldu. 

Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

“Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın forma sırt sponsorluğu için Arçelik Pazarlama A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sırt Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 92.682.300 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.”

Etiketler rahmi koç beşiktaş destek beko sponsor
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