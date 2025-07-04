  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Güncelleme:

Akciğer kanserine yakalanan ve bir süredir tedavi gören gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti.

Akciğer kanseri olan ve yoğun bakımda tedavi gören Nihat Genç, 3 Haziran'da entübe edilmişti.

69 yaşındaki ünlü yazar, tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Altun, "Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mesajında, "Gazeteci-yazar Nihat Genç’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü doğru bildiği yoldan şaşmadan, memleketin derdini dert edinerek geçirdi. Sözü sertti ama yüreği bu ülkenin insanıyla doluydu. Cesareti, kalemi ve inancı hep hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

NİHAT GENÇ KİMDİR?

1956 yılında Trabzon’un Faroz semtinde doğan Nihat Genç, ilkokulu İskenderpaşa’da, liseyi Trabzon Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimine İstanbul ve Ankara’daki iktisadi akademilerde başlasa da siyasi atmosfer nedeniyle ayrıldı. Genç, 1983’te Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 9 yıl boyunca Sağlık ve Kültür Bakanlıklarında memurluk yapan Genç, medya kariyerine mizah ve siyasi dergilerde teknik personel olarak başladı. Leman, Bağımsız, Kırmızı-Beyaz gibi dergilerde yazıları yayımlandı. 1989’da 'Çete' dergisini kurdu. 2000’li yıllarda Sky Türk’te 'Ne Var Ne Yok', Avrasya TV’de 'Veryansın', Halk TV ve Ulusal Kanal’da çeşitli programlara imza attı. 2019’da Oda TV’den ayrılan Genç, kurduğu Veryansın TV sosyal medya üzerinden program yapıyordu. 

text-ad
Etiketler nihat genç kanser entübe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaza geçiren kaçak Suriyeliler jandarmaya saldırdı: Yaralılar var! Kaza geçiren kaçak Suriyeliler jandarmaya saldırdı: Yaralılar var! Türkiye'nin bir devi daha iflas bayrağını asıyor: Konkordato sürecinde toparlanamadı! Türkiye'nin bir devi daha iflas bayrağını asıyor: Konkordato sürecinde toparlanamadı! Finansman yapmak için kredi kartı ile altın alıp satanlara tebligat yağmuru başladı Finansman yapmak için kredi kartı ile altın alıp satanlara tebligat yağmuru başladı Rize’de düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı Rize’de düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı CHP'li bir belediyeye daha ''yolsuzluk'' operasyonu CHP'li bir belediyeye daha ''yolsuzluk'' operasyonu İslam Memiş altın alınır mı, altın satılır mı diye soranlar için son sözünü söyledi! İslam Memiş altın alınır mı, altın satılır mı diye soranlar için son sözünü söyledi! Kulislere bomba gibi düşecek iddia: ''CHP'den istifa edip başka bir partiye geçebilir'' Kulislere bomba gibi düşecek iddia: ''CHP'den istifa edip başka bir partiye geçebilir'' Türk hava kuvvetleri şov yaptı; yeri İHA'lar ilk kez bombardıman görevinde kullanıldı Türk hava kuvvetleri şov yaptı; yeri İHA'lar ilk kez bombardıman görevinde kullanıldı Yıllardır aradığı aşkı 12 yaş küçük sevgilisinde bulduğunu sanmıştı ama... Yıllardır aradığı aşkı 12 yaş küçük sevgilisinde bulduğunu sanmıştı ama... Süper Lig'de fikstür çekildi: İşte derbi haftaları Süper Lig'de fikstür çekildi: İşte derbi haftaları
Kocaeli'nde baba ve oğluna sokak ortasında kanlı infaz! Kocaeli'nde baba ve oğluna sokak ortasında kanlı infaz! Aydın - İzmir Otoyolu orman yangını nedeniyle trafiğe kapatıldı Aydın - İzmir Otoyolu orman yangını nedeniyle trafiğe kapatıldı Belediye Başkanı isyan etti: ''Acil çağrıda bulunuyoruz, sözün bittiği yerdeyiz'' Belediye Başkanı isyan etti: ''Acil çağrıda bulunuyoruz, sözün bittiği yerdeyiz'' Son anket açılandı: Artık birinci parti ne AK Parti, ne de CHP! Son anket açılandı: Artık birinci parti ne AK Parti, ne de CHP! Eda Taşpınar'ın üstsüz yaz tatili pozları ortalığı karıştırdı Eda Taşpınar'ın üstsüz yaz tatili pozları ortalığı karıştırdı Akaryakıtta AK Parti'nin otomatik zammı pompaya yansıdı: Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam! Akaryakıtta AK Parti'nin otomatik zammı pompaya yansıdı: Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam! İzmir Buca'daki orman yangını yerleşim yerine ulaştı İzmir Buca'daki orman yangını yerleşim yerine ulaştı Ekrem İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtan genç gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtan genç gözaltına alındı Oteller, pansiyonlar doldu; aynı şehrimiz bu sene de çadır kente dönüştü... Oteller, pansiyonlar doldu; aynı şehrimiz bu sene de çadır kente dönüştü...