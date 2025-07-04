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Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrıldı! İşte ödenecek tazminat

Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrıldı! İşte ödenecek tazminat
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Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, anlaşmaya göre İtalyan oyuncuya 2 milyon 625 bin Euro fesih tazminatı ödeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir. Ciro Immobile'ye kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Immobile’nin, İtalyan takımı Bologna'ya transfer olması bekleniyor.

Süper Lig'de 30 karşılaşmada forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, 8'i penaltıdan 15 gol kaydetti. Immobile, siyah-beyazlı takımın en golcü futbolcusu olmuştu. 

DHA

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Etiketler Beşiktaş Ciro Immobile Beşiktaş
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