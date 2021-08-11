Fatih Terim'den Falcao tepkisi: ''Israrla soruyorsunuz...''

St. Johnstone maçı öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, gazetecilerin Falcao sorusuna sert çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında St. Johnstone'la oynayacakları mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Terim'in açıklamaları;

St. Johnstone maçında yarın İsmail Çipe oynayacak.

Sürekli olarak Falcao'yu soruyorsunuz. Israrla ve sabırla cevap veriyorum. Falcao, kadroya alınmadığı zaman muhakkak ki bir sebep var. Bunu bir teknik karar olarak da kabul edebilirsiniz.

"ST. JOHNSTONE BENİ ŞAŞIRTMADI"

St. Johnstone'un performansı beni şaşırtmadı, maçın nasıl geçeceğini de söylemiştim. İkinci yarının başındaki kırmızı kart oyunun şeklini değiştirdi. Maç öncesi düşüncelerimde yanılmadığımı gördüm. Çok mücadele eden, temaslı oyunu çok iyi oynayan bir takım.

"BURALARDA ÇOK MAÇ OYNADIM"

Enteresan bir başlangıç yaptık. Bir tek biz full kapasite oynayamıyoruz, inşallah biz de bir gün full kapasite oynuyoruz. Bizim lehimize olacak bazı şeyler bizde yok. Rakiplerimiz ilk defa full oynayacaklar. Ben lig maçlarını seyrettim, full değildi. Şimdi full. İskoçya, İngiltere, İrlanda, Galler... Buralarda çok maç oynadım. Ateşli bir taraftar olacağını biliyorum, buna da alışkınız. Bunlar bizi hiçbir zaman korkutmuyor, bunlar futbolun içindeki güzel şeyler. Umarım tribündeki bu güzellikler sahaya da yansır.

"İNŞALLAH SICAKLIK FARKINDAN ETKİLENMEYİZ"

O kadar sıcağa alıştık ancak şimdi mont giydim. 20 derece fark var. Buda kolay bir şey değil. Bir insanı şaşırtabilecek derecede iklim farklılığı var. Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. inşallah etkilenmeyiz.