FETÖ'cü Enes Kanter Romanya'da gözaltına alındı

NBA'de Oklahoma City Thunder forması giyen ve Gülen Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Enes Kanter, Twitter'dan yayımladığı videoyla Romanya havaalanında polis tarafından tutulduğunu çünkü pasaportunun iptal edildiğinin kendisine söylediğine duyurdu.



Kanter, videoda pasaport iptal kararının nedenininin "siyasi görüşleri" olduğunu aktardı. Kanter, videosunda Erdoğan’a ‘yüzyılın Hitler’i” dedi.



Washington Hattı adlı haber portalı, konuya dair haberinde AKP hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminden beri özellikle Gülen Cemaati'ne yakın olduğu bilinen isimlerin pasaportlarını iptal ettiğini hatırlattı. Haberde, ABD'de forma giyen Kanter'in Romanya'da gözaltında tutulması veya Türkiye'ye gönderilmesinin ABD'yi de sorunun bir parçası haline getirebileceği belirtiliyor.

