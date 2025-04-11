FIFA Konyaspor, Antalyaspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor, Altay ve Bursaspor'a belirli dönemler için transfer yasağı getirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 8 Türk kulübüne transfer yasağı cezası verdi. FIFA'nın internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren 8 kulübün transfer tahtasının kapatıldığı belirtildi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri Konyaspor ile Antalyaspor'a 3'er dönem, Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uyguladı.

Trendyol 1. Lig takımları MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor'a da 3'er dönem yasak getirildi. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta bulunan Altay ile Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor da transfer yasağı alan diğer kulüpler oldu.

İHA