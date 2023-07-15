10 milyon euroluk yıldız! Fenerbahçe o transferi bitirdi

Fenerbahçe, uzun süredir transfer etmek için çaba gösterdiği Rodrigo Becao transferinde mutlu sona ulaştı.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Syzmanski’nin ardından bir ismi daha kadrosuna kattı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği İtalyan ekibi Udinese’de forma giyen Rodrigo Becao’nun transferi için futbolcunun ardından kulübüyle de anlaşmaya vardı.

ÖDENECEK BONSERVİS BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre sarı lacivertli takım, futbolcu için İtalyan ekibine 9 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus ödeyecek.

UÇUŞ PROGRAMI OLUŞTURULUYOR

Ertan Süzgün’ün haberine göre iki takım arasında resmî prosedürler tamamlanıyor. Brezilyalı stoper için uçuş programı oluşturuluyor.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Transfermarkt’a göre değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Becao, geçen sezon Udinese formasıyla çıktığı 28 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.