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Acun Ilıcalı'dan Shelbourne kararı: ''Yatırımlarımızı sonlandırdık''

Acun Ilıcalı'dan Shelbourne kararı: ''Yatırımlarımızı sonlandırdık''
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Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İrlanda takımı Shelbourne'de olan yatırımlarını sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı, İrlanda takımı Shelbourne'den çekildiklerini duyurdu. 

Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İrlanda’nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen iş birliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz.

Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir."

Etiketler acun ılıcalı irlanda Shelbourne
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