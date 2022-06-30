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Acun Ilıcalı'nın yıldızına 23 milyon euroluk teklif!

Acun Ilıcalı'nın yıldızına 23 milyon euroluk teklif!

Premier Lig ekbi Brentford, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Keane Lewis-Potter için 23 milyon euroluk teklif yaptı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Ilıcalı'nın kulübü satın alırken ödediği para tek seferde çıkmış olacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City rekor bir transfere hazırlanıyor. İngiliz ekibinde forma giyen Keane Lewis-Potter'a Premier Lig takımlarından Brentford 20 milyon poundluk (23 milyon euro) teklif yaptı.

HULL CITY KARAR VERMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ
NTV Spor'da yer alan habere göre, İngiltere Premier Ligi ekipleri West Ham United, Everton, Southampton ve Nottingham Forest'ın da listesindeki Keane Lewis-Potter için Brentford'dan 20 milyon poundluk teklif geldi. Brentford, geçen Ocak ayında kadrosuna katmak istediği oyuncu için 16+4 milyon poundluk yeni bir teklif yaptı. Hull City, teklif için süre istedi.

KULÜP REKORU KIRILACAK
Acun Ilıcalı'nın takımı teklifi kabul ettiği takdirde İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Brentford, kulüp transfer rekorunu kıracak. Brentford'un daha önceki kulüp transfer rekorunu 13 milyon pound ile Kristoffer Ajer elinde bulunduruyor.

ACUN ILICALI, HULL CITY İÇİN 24 MİLYON EURO ÖDEDİ
Acun Ilıcalı, Hull City'yi Ocak ayında satın almıştı. İngiliz basını, Ilıcalı'nın Championship'te mücadele eden Hull için 24 milyon euro ödediğini duyurmuştu.

Etiketler acun ılıcalı hull city
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