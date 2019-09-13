Adem Büyük, Mariano, Lemina ve Nagatomo Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Mariano, 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelere bulundu.

Mariano, maç ile ilgili değerlendirmesinde, "Evimizde kesinlikle 3 puan almak istiyorduk. Bir önceki maçta berabere kalmıştık. Moralli şekilde Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak istiyorduk. Tanrıya şükürler olsun ki galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

"Buradaki son maçımızda Konyaspor'dan son dakika golü yemiştik." sözleriyle konuşmasını sürdüren Mariano, "Evimizde oynadığımız maçta mutlaka üç puan alıp Şampiyonlar Ligi maçına moralli gitmek istiyorduk. İstediğimizi almayı başardık." dedi.

Brezilyalı yıldız, "Milli Takım sonrası hep maçlar zor oluyor. 2. yarıda yorgunluğu hissettiğimizi düşünüyorum. Tempomuzun düşmesini buna bağlıyorum." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

LEMINA: EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ATMOSFER

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sakatlanarak 30. dakikada oyundan çıkan Lemina, "Şu anda açıkçası iyiyim. Fiziksel olarak bir sorunum yoktu. Maç içerisinde bir mide bulantısı tuttu. Bu nedenle oyundan çıktım." açıklamasını yaptı.

Oyun ile ilgili gelen soruya Gabonlu oyuncu, "Benim için iyi bir maç oldu. Bunun devamı da gelecek. Atmosfer, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir atmosferdi. Taraftarlar yanımızda olduğu sürece biz de zaferlere devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

NAGATOMO: MİLLİ TAKIM DÖNÜŞLERİ ZOR OLUR

Maç sonu Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Nagatomo yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Milli takım dönüşlerinin zorluğuna değinen Nagatomo, "Hem Onyekuru hem Babel ikisi de çok iyi oyuncular. Babel çok teknik bir oyuncu. Onunla oynamak müthiş. Milli takım dönüşleri her zaman zor olur. Maçın sonlarına doğru herkeste ister istemez bir yorgunluk oldu. Bu seneki kadromuz daha derin ve daha güçlü. Umarım bu sene daha iyi işler yaparız" ifadelerini kullandı.

ADEM BÜYÜK: SÖYLEYECEK ÇOK ŞEY VAR DA...

Maçın ardından açıklamalarda bulunan bir diğer Galatasaraylı isim, oyuna sonradan giren Adem Büyük'tü.

Söyleyecek çok şeyi olduğunu ancak konuşmayacağını belirten Adem Büyük, "Kazandığımız için mutluyuz. Söyleyecek çok şey var da sonra bize de sıkıntı olmasın. Taraftarımız bugün inanılmaz destek verdi bize, 1-0 bitti maç ama daha farklı da biterdi. Takım arkadaşlarımızı tebrik ederim, taraftarımızı tebrik ederim. Yeni arkadaşlarımızın uyum süreci var onlar da zamanla atlatacaktır. Milli takımdan yeni gelen arkadaşlarımız var, onlarla yüklemeli çalıştık onun yorgunluğu vardır. Önümüze bakıp artık daha iyisini yapacağız. Bana bu takımda şans veren Fatih hocama teşekkür ederim. Oynamak için çok çalışıyorum, takımda çok yıldız oyuncu var, işimi yapmak istiyorum. Umarım her şey Galatasaray'ımız için daha iyi olur" şeklinde konuştu.

