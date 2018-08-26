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  4. 26 Ağustos 2018 17:11

Adem Ljajic Beşiktaş'ta !

Beşiktaş, Torino'dan Sırp futbolcu Adem Ljajic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Adem Ljajic Beşiktaş'ta !
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Beşiktaş, 27 yaşındaki Sırp futbolcu Adem Ljajic'i 1 yıllığına kiraladı.

Ayrıntılar geliyor...

ADEM LJAJIC KİMDİR ?

Futbolculuk kariyerine Partizan altyapısında başlayan Ljajic, 19 yaşındayken Fiorentina'ya transfer oldu. Floransa ekibinde gösterdiği başarılı performans ile 10,8 milyon Euro karşılığında AS Roma'ya geçiş yapan Sırp futbolcu, 2015/16 sezonunu Inter'de kiralık geçirdikten sonra kulübüne döner dönmez 8,1 milyon Euro karşılığında Torino'ya satıldı. Geçtiğimiz sezon Torino forması ile 28 maça çıkan Ljajic, 6 gol 13 asist katkısında bulundu.

A Spor

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