Afrika derbisinde saha karıştı: 2 ölü !

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde oynanan derbi maç sırasında meydana gelen izdihamda en az iki taraftar hayatını kaybetti.



Devlet televizyonunda yer alan habere göre, 2010 yılındaki Dünya Kupası için yenilenen 87 bin kişilik FNB Stadı'nda, Kaizer Chiefs ile Orlando Pirates takımları arasındaki maç oynanırken nedeni henüz belirlenemeyen bir izdiham yaşandı.



Güvenlik birimleri, sosyal medya hesabından en az iki kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı. Soweto derbisi olarak bilinen maçta iki takım, sezonun ilk maçı olan Carling Black Label Kupası'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kaizer Chiefs 1-0 kazandı.



2001 yılında iki takım arasında Ellis Park Stadı'nda oynanan bir başka derbi sırasında da 43 taraftar ölmüştü..