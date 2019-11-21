Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması: Para için olsaydı Çin'e ya ABD'ye giderdi

Galatasaray’da sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı olan Radamel Falcao’nun menajeri Ahmet Bulut, yıldız futbolcunun son durumu hakkında TRT SPOR’a açıklamalarda yaptı.

Ahmet Bulut, "Transfer olmadan önce bir ağrısı vardı ama normal bir şey. Daha sonra Monaco'da da oynadı. Her futbolcuda olan bir şey. Normal bir durum. 2-3 hafta içinde sahalara döner" ifadesini kullandı.

"GÜNDE 6-7 SAAT İDMAN YAPIYOR"

Falcao'nun sakatlık sebebiyle çok üzgün olduğunu söyleyen Bulut, "Kendisi çok üzgün. Büyük beklentilerle geldi. Burada çok mutlu. Ailesi mutlu. Günde 6-7 saat idman yapıyor" dedi.

"PARA İÇİN OLSAYDI ÇİN'E YA DA ABD'YE GİDERDİ"

Ünlü menajer, Başkan Mustafa Cengiz'in "Falcao para için gelmedi" sözleri üzerine de "Bir sene sözleşmesi vardı Monaco'da. Ve aldığı buradan çok daha fazlaydı. Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde ve coşkulu taraftar karşısında oynamak istiyordu. Para için olsaydı ya Çin'e ya da ABD'ye giderdi" açıklamasını yaptı.

