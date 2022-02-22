Ahmet Çakar'dan bomba Arda Turan yorumu: Kırkpınar'da oynayabilir

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Arda Turan'ın futbol kariyerinin bittiğini belirten bir açıklama yaptı.

Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle tartışma yaratan Galatasaray'ın kaptanı, hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen Göztepe maçının kadrosuna alınmamıştı. Ahmet Çakar,35 yaşındaki tecrübeli ismin futbol hayatının bittiğini söyledi.

AHMET ÇAKAR: FUTBOL KARİYERİ BİTTİ

Süper Lig'de Galatasaray-Göztepe maçı kadrosuna alınmayan ve sonrasında Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle konuşulan Arda Turan için flaş bir iddia gündeme geldi.

TORRENT'TEN ARDA TURAN YORUMU: ONA SORUN

Eski hakem Ahmet Çakar, Domenec Torent'in "Arda Turan'ın paylaşımını ona sorun" şeklindeki sözlerinin ardından, 35 yaşındaki ismin futbol hayatının bittiğini iddia etti.

"KIRKPINAR'DA OYNAYABİLİR"

Arda Turan ile ilgili konuşan Ahmet Çakar "Arda Turan'ın futbol kariyeri 22.02.2022 itibariyle bitmiştir. Bir daha kadroya alınmaz. Domenec Torrent'in açıklamaları ortada. Arda'ya en az iki ay su yok. Temmuz ayında falan Kırkpınar'da oynayabilir! Arda Turan gibi bir ismin bu saatten sonra alt ligde ya da Anadolu takımında oynayacağını düşünmüyorum, bu büyük bir hata olur." ifadelerini kullandı.