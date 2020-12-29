Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a: İki yüzlülük, riyakarlık yapmıştır

Maçla ve hakemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakar, “’Türk futbolunun katili Türk hakemleri' diye bir laf var. Yalan da değil! Aboubakar'dan yoksun Beşiktaş, Sivasspor'u hakem ve VAR hakemlerinin yardımıyla yenmiştir. İlk gol maçı belirleyen unsur oldu. Top taç çizgisinin yanından sahayı terk etmişken oyun devam etti ve Beşiktaş'ın golü geldi. VAR karışır mı, tabii ki karışır. Bir atak başlangıcında top dışarıdan gelmişse VAR protokolüne göre karışabilir. Yapılması gereken şuydu, golün iptali... Bu olduktan sonra zaten sinirler bozuldu, devre arasına giderken de Hakan Arslan oyundan atılınca zaten maç orada bitti" dedi.



"RİYAKAR SERGEN YALÇIN!"

Çakar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında da flaş ifadeler kullandı. "Sergen Yalçın iki yüzlülük, riyakarlık yapmıştır. Kendi canı yandığında çıkıp isyan etmeyi biliyor. Bu olay kendi başına gelse acaba neler söylerdi? Taç pozisyonunu maçın tamamına kıyaslamayın diyor. O zaman haftaya hatalı bir penaltı kararıyla yenilirsen, bir penaltı kararını tüm maça bağlama derler." ifadelerini kullandı.